Εύβοια

Τροχαίο στην Εύβοια: μετωπική σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στην Εύβοια.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στην Εύβοια, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, μετωπικά.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από την γέφυρα, στο Βασιλικό. Στο ένα όχημα εγκλωβίστηκαν δύο νεαροί από την σύγκρουση.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας όπου έφτασε άμεσα στο σημείο, με δύο οχήματα και πέντε άνδρες της Πυροσβεστικής.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας τους δύο τραυματίες.

Η κεντρική οδός παρέμεινε για αρκετή ώρα κλειστή, με τους αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο για την καταγραφή και την διευκόλυνση της κίνησης των υπόλοιπων οχημάτων.

Πηγή: evima.gr

