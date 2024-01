Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε σε πινακίδα και κολώνα

Τραγωδία το πρωί του Σαββάτου στην Θεσσαλονίκη, με θύμα τον οδηγό του οχήματος που εξετράπη της πορείας του.

Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου τις πρώτες πρωϊνές ώρες σήμερα, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε πινακίδα, δύο δέντρα και κολώνα φωτισμού.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση Παλαιού Σταθμού με Βουτυρά, στο ρεύμα εισόδου προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά το εμπορικό κέντρο One Salonica.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η κολώνα φωτισμού επάνω στην οποία προσέκρουσε ο άτυχος οδηγός, έπεσε επάνω σε δύο άλλα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που περίμεναν στο φανάρι στο αντίθετο ρεύμα.

Τα αυτοκίνητα υπέστησαν υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Προανάκριση για το συμβάν πραγματοποιεί η υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

