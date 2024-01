Ηλεία

ΕΕΣ - Ηλεία: εντείνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει στις έρευνες για τον αγνοούμενο άνδρα, αρραβωνιαστικό της γυναίκας, που εντοπίτηκε νεκρή μετά την παράσυρση του οχήματός τους από χείμαρο.

-

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα στην περιοχή των Κρεστένων μετά από παράσυρση του αυτοκινήτου που οδηγούσε από τα χειμαρρώδη νερά.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του, συμμετέχουν Πυροσβέστες, με την ΕΜΑΚ, αλλά και εθελοντές διασώστες, σαρώνουν την περιοχή με την ελπίδα να βρουν τον αγνοούμενο.

Κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετέχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου στο Πλουτοχώρι του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, ο οποίος αγνοείται από εχθές το βράδυ, όταν από την ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή παρασύρθηκε το όχημά του από τα ορμητικά νερά.

Συγκεκριμένα, οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με διασωστικό εξοπλισμό και drone και σε απόλυτη συνεργασία με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιχειρούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή, εστιάζοντας σε δύσβατα σημεία και παραπόταμους του ποταμού Αχέροντα που έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους από την ισχυρή βροχόπτωση.

Οι έρευνες, από τους έμπειρους και ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ., θα συνεχιστούν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο.

Υπενθυμίζεται ότι νεκρή εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, κοντά σε γεφύρι, στο Πλουτοχώρι του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, η γυναίκα που αγνοούνταν από χθες το βράδυ, όταν μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, επέβαιναν σε ΙΧ το οποίο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου.

Πηγή εικόνων: Γιώργος Παυλάκης/ onairnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Emmy's: Succesion, Τhe Bear και Beef σάρωσαν τα βραβεία (εικόνες)

Χαλκίδα: 95χρονος κάηκε ζωντανός από φωτιά στο σπίτι του (εικόνες)

Ομόφυλα ζευγάρια - Στυλιανίδης: Θα καταψηφίσω γιατί πλήττει την αξία που έχει κρατήσει όρθια την Ελλάδα (βίντεο)