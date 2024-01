Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά σε ορεινή περιοχή υπό ισχυρούς ανέμους (βίντεο)

Ποιες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος επιχειρούν. Σε τι απόσταση βρίσκεται ο κοντινότερος οικισμός.

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη το βράδυ στο Πυροσβεστικό Σώμα για φωτιά που εκδηλώθηκε στη Νότια Εύβοια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Καρύστου και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού evima.gr , η περιοχή είναι ορεινή μακριά από κατοικίες και το σημείο δύσβατο, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης παίρνουν μέρος 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μια ομάδα ειδικών επιχειρήσεων.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καλλιανός Καρύστου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 18, 2024

