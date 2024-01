Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ζωοκλέφτες κρέμασαν σκύλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι νεαροί δράστες ταυτοποιήθηκαν από κάμερα ασφαλείας.

-

Κάτοικοι χωριού του δήμου Μινώα Πεδιάδας ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό θέαμα, καθώς άγνωστοι είχαν κρεμάσει έναν σκύλο σε ποιμνιοστάσιο ανάμεσα στα Πραιτώρια και τη Λιγόρτυνο.

Δύο νεαροί από το Μονοφάτσι, ένας 26χρονος και ένας 21χρονος στην διάρκεια ζωοκλοπής, είδαν τον άτυχο σκύλο, του πέρασαν από τον λαιμό ένα σχοινί και τον κρέμασαν από σιδερένια δοκό.

Ο ιδιοκτήτης του ποιμνιοστασίου, είδε από τις κάμερες ασφαλείας που έχει τοποθετήσει, το φρικτό θέαμα που εκτυλίχθηκε την Πέμπτη, ενώ οι αστυνομικοί του Α.Τ. Αρχανών-Αστερουσίων εντόπισαν τους δράστες, τους ταυτοποίησαν, όμως έχει παρέλθει το αυτόφωρο.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα - Βόλος: Στην φυλακή ο 50χρονος που σκότωσε τον κουνιάδο του

Ερντογάν σε Τούρκο αστροναύτη: Ήσουν ο πρώτος, αλλά δεν θα είσαι ο τελευταίος

Έγκλημα - Χαλκίδα: “Περιστατικό πριν 15 χρόνια “όπλισε” το χέρι της 39χρονης” (βίντεο)