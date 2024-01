Αχαΐα

Αχαΐα - Πυροβολισμοί: Τραυμάτισαν άνδρα έξω από το σπίτι του

Πώς σuνέβη το αιματηρό περιστατικό στην Αχαΐα. Γνώριμος των αρχών ο τραυματίας.

Ένα αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/1) στην Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες o 43χρονος είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί αφού είχε καταδικαστεί για υποθέσεις ναρκωτικών και στις 23.40 τη νύχτα της Τετάρτης επέστρεφε στο σπίτι του.

Ενώ ο άνδρας βρισκόταν έξω από την περίφραξη του σπιτιού του, τον προσέγγισε ένα μαύρο αυτοκίνητο με οδηγό έναν άγνωστο άνδρα ο οποίος έβγαλε ένα πιστόλι, το έστρεψε προς το μέρος του 43χρονου και, μέσα από το αυτοκίνητο και από κοντινή απόσταση, τον πυροβόλησε τρεις φορές και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Από τους πυροβολισμούς ο άνδρας τραυματίστηκε στη μέση με ένα από τα τραύματα να είναι διαμπερές. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Π.Γ.Ν.Π. Ρίου για περαιτέρω νοσηλεία.

Στο σημείο ανευρέθηκαν δύο κάλυκες πυροβόλου όπλου των 9 mm και μία παραμορφωμένη βολίδα από φυσίγγιο πυροβόλου όπλου. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκεται σε εξέλιξη.

