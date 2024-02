Μεσσηνία

Καλαμάτα: Χειροπέδες σε νταντά για κακοποίηση 3χρονης και βρέφους 19 μηνών!

Η μήνυση της μητέρας, μετά από τα όσα κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης το οποίο ήταν τοποθετημένο στο σπίτι.

Μία 36χρονη νταντά συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, καθώς, όπως κατήγγειλε μητέρα, είχε κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά της, τα οποία υποτίθεται ότι φρόντιζε.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» έπειτα από καταγγελία της μητέρας ενός 3χρονου κοριτσιού και ενός βρέφους 19 μηνών, η οποία είχε προσλάβει την 36χρονη για να προσέχει τα παιδιά από τον Δεκέμβριο του 2023 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2024. Ωστόσο, όπως κατήγγειλε η ίδια στις αρχές, «τσάκωσε» την νταντά να ασκεί κακοποιητική συμπεριφορά προς τα ανήλικα και ειδικότερα να τα ταρακουνά έντονα και να τους φωνάζει δυνατά.

Οι πράξεις της 36χρονης έγιναν αντιληπτές από τη μητέρα των παιδιών από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης το οποίο ήταν τοποθετημένο στο σπίτι. Δεν ζητήθηκε ιατροδικαστική εξέταση καθώς δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Η μητέρα των δύο ανηλίκων κατέθεσε μήνυση εναντίον της 36χρονης για κακοποιητική συμπεριφορά κατά των παιδιών της. Η δράστιδα αναζητήθηκε από Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας και συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία. Με την σε βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

