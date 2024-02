Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε τοίχο – Νεκρός ο οδηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ενδεχόμενα εξετάζει η Τροχαία για την αιτία εκτροπής του οχήματος από την πορεία του.

-

(εικόνα: αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη. Περίπου στις 17.15 ένα ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο στον δρόμο από Κουφάλια προς Πρόχωμα εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε τοίχο, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να χάσει τη ζωή του.

Για τον απεγκλωβισμό της σορού του άτυχου οδηγού χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, ενώ, σύμφωνα με το thestival.gr, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε, με συνέπεια το ΙΧ να βγει από τον δρόμο.

#Χωρίς_αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην περιοχή Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 5, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο υπουργείο Εργασίας: “Οι δράστες ήταν επαγγελματίες”

Διδυμότειχο – Στρεπτόκοκκος: Προσπαθούσαν επί μια ώρα να επαναφέρουν στη ζωή την 9χρονη