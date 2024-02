Δωδεκανήσα

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Εντοπίστηκε η τσάντα της 8 μήνες μετά

Πως βρέθηκε η τσάντα της άτυχης Αναστάζια και με ποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει στην διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία της νεαρής Αναστάζια στην Κω, καθώς μετά από έρευνα 8 μηνών εντοπίστηκε η τσάντα με τα προσωπικά της αντικείμενα.

Σύμφωνα με το kosnews, βρέθηκε από πολίτη η τσάντα της κοπέλας. Μέσα είχε τα προσωπικά της αντικείμενα, ενώ ήταν ανοιχτή. Είναι η τσάντα η οποία ήταν στην πλάτη της κοπέλας την ημέρα που εξαφανίστηκε. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν παραδόθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω και μένει να φανεί αν θα προκύψουν νέα στοιχεία για την υπόθεση.

Το ιατρικό πόρισμα εστάλη στην ανακριτική Αρχή

Το ιατροδικαστικό πόρισμα για την 27χρονη Αναστάζια, η οποία βρέθηκε νεκρή, εστάλη στην ανακριτική και εισαγγελική Αρχή. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, λόγω της προχωρημένης σήψης της 27χρονης ο ιατροδικαστής δεν κατάφερε να εξακριβώσει το μέσο που προκάλεσε τον θάνατό της Αναστάζια, ο οποίος ήταν μαρτυρικός.

Βασικός ύποπτος για τις Αρχές, ο οποίος όμως υποστηρίζει ότι είναι αθώος, είναι ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές, ο οποίος κατηγορείται για αρπαγή της 27χρονης και για γενετήσια πράξη με άτομο ανίκανο προς αντίσταση. Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο 32χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο της Κω και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη στην ανακρίτρια.

O δικηγόρος του κρατούμενου δήλωσε ότι «προς το παρόν η κατηγορία ως έχει είναι αρπαγή. Δεν έχει απολογηθεί αλλά από τα όσα έχει πει τις αρνείται (τις κατηγορίες)».

