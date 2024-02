Χανιά

Χανιά: Άνοιξε “τρύπα” σε πεζοδρόμιο (εικόνες)

Μέρος του πλακόστρωτου κατέρρευσε με κίνδυνο να τραυματιστούν περαστικοί.

-

Ακόμα μια κατάρρευση τμήματος του πεζοδρομίου στην αρχή της πύλης της Άμμου δίπλα στη Σαμπιονάρα, στα Χανιά.

Πιο συγκεκριμένα, μεγάλο μέρος του πεζοδρομίου κατέρρευσε εσωτερικά, σε ένα τμήμα του σχηματίσθηκε μεγάλη οπή ενώ και σε άλλα σημεία είναι εμφανής η διάβρωση.

Στο σημείο τοποθετήθηκαν προειδοποιητικές ταινίες προκειμένου να αποφευχθεί ατύχημα. Προειδοποιητικές ταινίες μπήκαν και ανατολικότερα στο σημείο που τα προστατευτικά κάγκελα έχουν διαβρωθεί τόσο πολύ που είναι επικίνδυνα για τους περιπατητές.

Κάτοικοι της περιοχής επικοινώνησαν με τα “Χανιώτικα Νέα” ζητώντας «να εφαρμοστεί επιτέλους η μελέτη Τσακαλάκη για την ανάπλαση του Κουμ Καπί που προβλέπει και την αντιμετώπιση της διάβρωσης. Διαφορετικά θα κινδυνεύσει κόσμος».

Πηγή: haniotika-nea.gr

