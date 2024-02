Λευκάδα

Λευκάδα - Εξαφάνιση: Έρευνες με την συμμετοχή του ΕΕΣ (εικόνες)

Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από το νησί, αλλά και από την Πάτρα, αναζητούν μαζί με συγγενείς και τις Αρχές ίχνη του άνδρα.

Αγωνία για την τύχη ενός ηλικιωμένου που χάθηκε σε ορεινή περιοχή, στον Πόρο Λευκάδας, εκφράζουν οι συγγενείς του, καθώς δεν έχει δώσει σημεία ζωής επί ημέρες.

Ο Ναπολέων Μαυροκέφαλος, τον οποίο αναζητούν από το μεσημέρι της Πέμπτης οι δικοί του άνθρωποι, χάθηκε ενώ βρισκόταν στο βουνό, στον Πόρο της Λευκάδας.

Οι μέρες περνούν και παρά την μεγάλη κινητοποίηση δεν έχει βρεθεί ούτε ένα ίχνος του και εκφράζονται φόβοι για την τύχη του.

Η οικογένειά του κάνει έκκληση σε όλους όσοι τυχόν γνωρίζουν κάτι να βοηθήσουν στις έρευνες, ενημερώνοντας την Αστυνομία.

Εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες από το Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε συνεργασία με το Π.Τ. Ε.Ε.Σ Λευκάδας, συμμετέχουν στις έρευνες της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή του Πόρου, στην Λευκάδα, για τον εντοπισμό ηλικιωμένου, του οποίου η τύχη αγνοείται τα τελευταία 24ωρα.

Το κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ, διαθέτοντας τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, θα συνεχίσει και την Δευτέρα τις έρευνες στο νησί.

