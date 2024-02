Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – Σύλληψη: Έκλεβε καλλυντικά αξίας χιλιάδων ευρώ

Τι είδη... προτιμούσε να "εξαφανίζει" από τα φαρμακεία, η νεαρή κοπέλα που συνελήφθη στη συμπρωτεύουσα.

Καλλυντικά και προϊόντα ατομικής υγιεινής αξίας άνω των 2000 ευρώ, κατηγορείται ότι έκλεψε από τρία φαρμακεία, μία γυναίκα 31 ετών, μαζί με τρεις συνεργούς της.

Οι κλοπές καταγγέλθηκαν την περασμένη Τρίτη, μέσα σε λίγες ώρες, σε φαρμακεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς.

Η γυναίκα συνελήφθη, ενώ στην κατοχή της βρέθηκε και αποδόθηκε στα φαρμακεία μέρος των κλοπιμαίων. Τα δε στοιχεία των συνεργών της ταυτοποιήθηκαν.

