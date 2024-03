Τρίκαλα

Πηνειός: “φουσκώνει” από τις βροχές στην Καλαμπάκα

Από το βράδυ της Πέμπτης βρέχει δυνατά στην περιοχή προκαλώντας ανησυχία για το ''φούσκωμα'' του ποταμού Πηνειού.

Ο εφιάλτης των πλημμυρών επιστρέφει στα Τρίκαλα καθώς βρέχει δυνατά από το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr μάλιστα ο Πηνειός ποταμός φουσκώνει επικίνδυνα ήδη από την περιοχή της Καλαμπάκας. Το βίντεο τραβήχτηκε το πρωί της Παρασκευής στη γέφυρα του Διαλεκτού.

