Τέμπη - Μητέρα θύματος: Ο γερανός λειτουργούσε επί 5 μέρες κανονικά χωρίς τσιμέντο (βίντεο)

Ανοιχτό αίτημα απηύθυνε η Άλμα Λάτα προς τον Κώστα Αχ. Καραμανλή από το βήμα του "Καλημέρα Ελλάδα", να παραιτηθεί από τη βουλευτική του ασυλία.

Στην αποκάλυψη ότι το πάκτωμα της περιοχής του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών με τσιμέντο δεν ήταν απαραίτητο για τη λειτουργία του γερανού, και ότι ο γερανός είχε λειτουργήσει κανονικά επί 5 μέρες πριν από τη ρίψη τσιμέντου στο σημείο, προχώρησε την Τρίτη η Άλμα Λάτα, μητέρα του 21χρονου θύματος της τραγωδίας Κλαούντιας Λάτα, μιλώντας στην καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα και το Γιώργο Παπαδάκη.

Η κ. Λάτα χαρακτήρισε ολοφάνερες τις εγκληματικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, δήλωσε την εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη, αποκάλυψε ότι οι γονείς των θυμάτων έχουν συλλέξει μεγάλο αριθμό αποδεικτικών στοιχείων και κάλεσε ανοιχτά τον τότε Υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή να ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Η τραγική μητέρα δήλωσε:

«Χθες που παρενέβην στην παρέλαση της Λάρισας, ήθελα απλώς να διαμαρτυρηθώ σιωπηλά, όχι να προκαλέσω ένταση σε γονείς που καμάρωναν τα παιδιά τους να παρελαύνουν. Μέσα μου όμως είχα πολύ έντονα συναισθήματα διότι στον ίδιο δρόμο, αριστούχος και πάντα σημαιοφόρος, παρήλαυνε και η δική μου κόρη κάποτε. Σε αυτά τα παιδιά που χάθηκαν άδικα αξίζει μια πατρίδα που θα τα δικαιώσει, τους αξίζει να τους αναφέρει ως δικαιωμένους η ιστορία. Είμαι σίγουρη ότι ο αρμόδιος ανακριτής θα κάνει τόσο καλά τη δουλειά του, που “θα ανοίξουν κι άλλα στόματα” όσον αφορά την υπόθεση.

Άκουσα τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη να λέει ότι κόμματα της αντιπολίτευσης εκμεταλλεύονται εμάς τους γονείς των θυμάτων, και τον πόνο μας. Συγγνώμη αλλά αυτά είναι γελοιότητες. Κανείς δεν μας εκμεταλλεύεται. Δεν έχει γραμματέα να του δείξει φωτογραφίες και αποδεικτικά στοιχεία; Επί 5 μέρες οι γερανοί πατούσαν κανονικά στο χώμα και λειτουργούσαν, το τσιμέντωμα δεν έγινε παρά μόνο την 6η μέρα. Η αλήθεια σε αυτή την υπόθεση είναι τόσο φανερή, που δε χρειάζεται να προσπαθήσει κανείς για να τη δει. Οι γονείς έχουμε συλλέξει τόσα αποδεικτικά στοιχεία, που όσοι τα δουν θα μείνουν άφωνοι.

Είδα την κατάθεση του κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή στην Εξεταστική Επιτροπή. Ήταν φανερό ότι έπεφτε σε αντιφάσεις, μπορούσε να το καταλάβει κι ένα μικρό παιδί. Έλεγε ότι “υπήρχε πρόβλημα αλλά τελικά… δεν υπήρχε πρόβλημα”. Είπε αυτά, αντί να πάει στην Εξεταστική Επιτροπή, να σιωπήσει και να πει μόνο “Συγγνώμη που δεν έκανα το καθήκον μου”. Κι αν πια επιμένει τόσο πολύ ότι έχει δίκιο, ας ζητήσει άρση της βουλευτικής του ασυλίας να καταθέσει στο δικαστήριο ένορκα και με το χέρι στο ευαγγέλιο».

