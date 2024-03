Φθιώτιδα

Λαμία: “Άνοιξε” κεφάλι σε καυγά ανηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συμπλοκή μεταξύ των δύο παιδιών οδήγησε το ένα στο Νοσοκομείο. Ποια η κατάσταση της υγείας του.

-

(Εικόνα: Αρχείου)

Στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Λαμίας διακομίσθηκε ένας 15χρονος, έπειτα από επεισόδιο που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής με έναν άλλον ανήλικο. Όπως έγινε γνωστό το συμβάν, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ανηλίκου στο κεφάλι, σημειώθηκε λίγο πριν από τις εννέα στην οδό Εκκλησιών στη Λαμία.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης lamianow.gr , 15χρονος είχε πάει σε μίνι μάρκετ που ήταν κοντά στο σπίτι του όπου εκεί συνάντησε τον άλλον ανήλικο, ηλικίας περίπου 12-13 ετών, με τον οποίο είχε ένα φραστικό επεισόδιο. Ο μικρότερος σε ηλικία φέρεται να έσπρωξε τον 15χρονο στην κατηφόρα με αποτέλεσμα αυτός να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο το μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο πατέρας του ανήλικου υπέβαλλε μήνυση για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του ανηλίκου, που φέρεται να έσπρωξε τον γιο του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Πρόταση δυσπιστίας: “Ετοιμοπόλεμες” κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Πυροβολισμοί σε μπαρ στην Ομόνοια

Γεωργία - Ελλάδα: Απόψε ο “τελικός” για την πρόκριση στο Euro