Διαρρήκτες άδειαζαν σπίτια σε Σύβοτα και Πέρδικα (εικόνες)

Σειρά διαρρήξεων στις δύο παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσπρωτίας είχαν διαπράξει οι δύο άνδρες μέσα σε λίγες ημέρες.

Κλοπές σε σπίτια στην περιοχή της Πέρδικας και των Συβότων έκαναν δύο άνδρες που συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της Ηγουμενίτσας.

Ο ένας από τους δύο, αλλοδαπούς, συνελήφθη ενώ ο δεύτερος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Στην κατοχή του βρέθηκαν τα κλοπιμαία, ενώ διαπιστώθηκε πως την τελευταία εβδομάδα είχαν κλέψει επτά κλοπές σε Σύβοτα και Πέρδικα.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Η εγκληματική δράση δύο αλλοδαπών διακριβώθηκε ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, αστυνομικοί της οποίας συνέλαβαν σήμερα (1/4/2024) μετά τα μεσάνυχτα τον έναν από αυτούς, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του συνεργού του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, χθες το βράδυ οι αλλοδαποί διέρρηξαν κατοικία στην Πέρδικα Θεσπρωτίας και στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης και ενδελεχών αναζητήσεων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον έναν από αυτούς, ο οποίος κινούταν πεζή στην ευρύτερη περιοχή.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό 480 ευρώ, διάφορα χρυσαφικά, κινητό τηλέφωνο, ρολόι χειρός, καπέλο τύπου «τζόκεϊ», γάντια, λοστός και φακοί.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι, έχοντας οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, προέβησαν κατά την τελευταία εβδομάδα στη διάπραξη συνολικά (7) κλοπών από σπίτια στα Σύβοτα και την Πέρδικα, από όπου αφαίρεσαν χρήματα, κινητά τηλέφωνα, ρολόγια και χρυσαφικά, συνολικής αξίας περίπου 6.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας, ενώ η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό του συνεργού του καθώς και τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες πράξεις βρίσκεται σε εξέλιξη».

