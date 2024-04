Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διακινητές μετέφεραν μετανάστες στο πορτ-μπαγκάζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διακινητές δε δίστασαν να στριμώξουν τρεις μετανάστες στο χώρο των αποσκευών. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν.

-

Για διευκόλυνση μεταναστών στερουμένων ταξιδιωτικά έγγραφα, και μάλιστα για μεταφορά τριών από αυτούς στο χώρο των… αποσκευών του οχήματος, συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, δύο μετανάστες πολίτες του Ιράν ηλικίας 29 και 25 ετών, οι οποίοι δεν διέθεταν ούτε και οι ίδιοι ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι δυο άνδρες κατηγορούνται επίσης για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας. Προκειμένου να αποφύγουν επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς προσπάθησαν να απομακρυνθούν. Στη συνέχεια, οι φερόμενοι ως δράστες εγκατέλειψαν το όχημα σε αγροτική περιοχή της Νέας Μαδύτου και τράπηκαν σε φυγή, πεζή, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν, παρά την αντίσταση που προέβαλαν. Κατά την έρευνα από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο έξι πολίτες Ερυθραίας, τρείς απ’ αυτούς στο χώρο αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Κατασχέθηκαν το όχημα, δύο ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: γυναίκα πήδηξε από το μπαλκόνι για να γλιτώσει ξυλοδαρμό από τον σύντροφο της (βίντεο)

Βραζιλία: Δολοφόνος πυροβολήθηκε 6 φορές σε δικαστήριο και επέζησε (βίντεο)

Αλεξανδρούπολη: η νηπιαγωγός, τα κλειδωμένα παιδιά σε σκοτεινή αποθήκη και η απάντηση του Δήμου