Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία: Μάνα μήνυσε την κόρη της

Στα άκρα έφτασαν οι σχέσεις μίας γυναίκας με την κόρη της.

Οι σχέσεις μάνας και κόρης βρίσκονται σε κρίση εδώ και 15 χρόνια. Την Κυριακή το απόγευμα ξέσπασε μεταξύ τους έναν ακόμη επεισόδιο και η μητέρα κατήγγειλε την 30χρονη κόρη της στην Αστυνομία και χθες οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Η μητέρα της νεαρής γυναίκας από τον Βόλο δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και η δίκη αναβλήθηκε για την Παρασκευή με την προϋπόθεση η 30χρονη να μην πλησιάζει το σπίτι της.

Όταν ρωτήθηκε όμως που θα μείνει τις ημέρες μέχρι την δίκη απάντησε… στον δρόμο και της συστήθηκε από την έδρα να αναζητήσει βοήθεια εάν της συμβεί οτιδήποτε, από το Νοσοκομείο.

Η νεαρή γυναίκα που είναι στην χρήση ουσιών και τα επεισόδια στο σπίτι είναι επαναλαμβανόμενα δήλωσε πως δεν θα πλησίαζε στο πατρικό της.

Πηγή: gegonota.news

