Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης: αν η γυναίκα δεν επιστρέψει σπίτι, τα παιδιά θα εγκληματούν (βίντεο)

Τι είπε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, Παύλος, κατά την ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου το βράδυ της Παρασκευής.

Να μην εργάζονται και να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καλεί τις γυναίκες ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, μέσω κυρήγματός του.

Μετά την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου το βράδυ της Παρασκευής, από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, ο Μητροπολίτης αναφερόμενος στην αύξηση της εγκληματικότητας, προέτρεψε τις γυναίκες να… αφήσουν τις δουλειές και να γυρίσουν στα σπίτια τους, παρομοιάζοντάς τες με… κλώσες.

«Αν δεν επιστρέψει η γυναίκα στο σπίτι τους και να μαζέψει – σαν την κλώσα – τα παιδιά κάτω από τις φτερούγες της, έτσι θα πορεύονται τα παιδιά, να εγκληματούν το ένα στο άλλο» είπε χαρακτηριστικά, αφού πρώτα προειδοποίησε πως θα πει κάτι το οποίο θα… ταράξει.

«Τώρα θα γίνει σεισμός με αυτό που θα πω, αλλά δεν έχω πρόβλημα γιατί αυτή είναι η αλήθεια» είπε πριν πει την ατάκα για τις γυναίκες.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 2:03.32 στο βίντεο:

