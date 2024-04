Κυκλάδες

Φωτιά στην Πάρο: Ισχυροί άνεμοι και μήνυμα από το 112 (εικόνες)

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και έχει σταλεί στους κατοίκους μήνυμα από το 112.

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο νησί της Πάρου και συγκεκριμένα στην περιοχή Πυργάκι της Παροικιάς.

Λόγω των ανέμων η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, καίει χαμηλή βλάστηση και είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ φαίνεται ότι δεν απειλούνται άμεσα σπίτια.

Οι Πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή πνέουν άνεμοι 8 μποφόρ και επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και σύμφωνα με πληροφορίες η εικόνα της πυρκαγιάς φαίνεται να είναι βελτιωμένη.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η για την κατάσβεσή της επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Επιπλέον οι δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν με πυροσβεστικές δυνάμεις από την Νάξο. Ακόμη, στο σημείο συνδράμουν και εθελοντές, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση επί της Επαρχιακής Οδού Παροικιάς -Νάουσας στο νησί της Πάρου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 22, 2024

Πριν απο λίγο στάλθηκαν και επείγουσες ειδοποιήσεις απο το 112 για να απομακρυνθεί ο κόσμος απο την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Παροικιάς.

Πηγή: cyclades24.gr

