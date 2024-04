Μαγνησία

Βόλος: Απείλησε τον αδερφό του και πήγε φυλακή

Ενώπιον της Δικαιοσύνης εμφανίστηκε ένας άνδρας μετά από μήνυση του αδερφού του.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου για ενδοοικογενειακή απειλή και πρόκλησης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, κάθισε χθες ένας 59χρονος από τον Βόλο, μετά από μήνυση του 60χρονου αδελφού του.

Ο 59χρονος επισκέφθηκε χθες το πρωί τον αδελφό του και σε έξαλλη κατάσταση απείλησε πως θα τον σκοτώσει, ενώ ξέσπασε την μανία του στο ρολόι της ΔΕΗ αλλά και στο ΙΧΕ αυτοκίνητο του 60χρονου που ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι.

«Θα σε σκοτώσω, θα σε πλακώσω στο ξύλο», φέρεται να είπε στον αδελφό του ο 59χρονος που, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές.

Χθες, οδηγήθηκε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, μετά την καταγγελία που έκανε ο αδελφός του στην αστυνομία. Το δικαστήριο επέβαλλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών στον 59χρονο, χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα ιδιότητα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο Ψυχιατρικό Τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού.

