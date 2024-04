Δωδεκανήσα

Νίσυρος: Παραδόθηκε ο κατηγορούμενος για ασέλγεια σε ανηλίκους

Με ποιες κατηγορίες βαρύνεται ο 63χρονος αρχαιοφύλακας. Ποιες ποινές του επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπηρεσίας του.

Παραδόθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου Κρήτης ο 63χρονος αρχαιοφύλακας από το μουσείο Νισύρου για τον οποίον είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης μετά από 11 καταγγελίες. Συγκεκριμένα σε βάρος του εκκρεμούν κατηγορίες για προσβολή γενετήσιες αξιοπρέπειας, αποπλάνηση παιδιών, απόπειρα βιασμού, πορνογραφία ανηλίκων και αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, αδικήματα τα οποία φέρεται να διέπραξε τα 4 τελευταία χρόνια. Οι γονείς 6 παιδιών έχουν υποβάλει καταγγελίες και έχουν δώσει καταθέσεις, ενώ σε εξέλιξη είναι ακόμα 5. Επίσης, σε καταθέσεις προχωρούν και τα ίδια τα παιδιά, μετά την εξέτασή τους από ψυχολόγο του Νοσοκομείου Ρόδου.

Μετά τις καταγγελίες ο 50χρονος, ο οποίος που διετέλεσε και παράγοντας σε παιδική ποδοσφαιρική ομάδα, παύθηκε από τα καθήκοντα του στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, ενώ δόθηκε εντολή για διενέργεια διοικητικής έρευνας σε βάρος του.

