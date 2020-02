Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Αδύνατον να προβλέψουμε πού θα εξαπλωθεί ο κορονοϊός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 1500 οι νεκροί στην Κίνα. Πρώτος θάνατος και στην Ευρώπη από τον ιό covid-19. Ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων.

Ο απολογισμός των νεκρών από τον νέο κοροναϊό έφτασε σήμερα τους 1.523 στην Κίνα, ενώ ο πρώτος θάνατος στην Ευρώπη σημειώθηκε στη Γαλλία.

Ένας 80χρονος κινέζος τουρίστας, ο οποίος νοσηλευόταν στη Γαλλία από τις 25 Ιανουαρίου έχοντας προσβληθεί από τον ιό, κατέληξε από λοίμωξη του αναπνευστικού στο νοσοκομείο Bichat, στα βόρεια του Παρισιού.

"Θα πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμο το σύστημα Υγείας για να αντιμετωπίσει μια πιθανή πανδημική διάδοση του ιού και ως εκ τούτου την εξάπλωση του ιού ανά τη Γαλλία", δήλωσε νωρίτερα η γαλλίδα υπουργός Υγείας Ανιές Μπουζέν.

Από την πλευρά του, ο Ρόπιν Τόμσον, ένας ειδικός της μαθηματικής επιδημιολογίας στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, τόνισε ότι με σχεδόν 50 κρούσματα στην Ευρώπη, ένας θάνατος δεν αποτελεί έκπληξη. "Το πιο σημαντικό πράγμα που θα πρέπει να επισημάνουμε, ωστόσο, είναι ότι δεν έχει μέχρι στιγμής υπάρξει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο στην Ευρώπη", τόνισε.

Η Γαλλία έχει καταγράψει 11 κρούσματα του ιού. Στην Κίνα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 66.492 κρούσματα, ενώ έξω από την ηπειρωτική Κίνα έχουν σημειωθεί περίπου 500 κρούσματα σε 24 χώρες. Μέχρι τον θάνατο στη Γαλλία, μόνο τρεις θάνατοι από τον κοροναϊό είχαν σημειωθεί εκτός της ηπειρωτικής Κίνας: στις Φιλιππίνες, στο Χονγκ Κονγκ και στην Ιαπωνία.

Το ξέσπασμα του covid-19 παραμένει ένα επείγον περιστατικό για την Κίνα και είναι αδύνατον να προβλέψουμε πού θα εξαπλωθεί η επιδημία, δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρέσους.

Ο Τέντρος δήλωσε στην Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ότι παίρνει κουράγιο από τις ενέργειες της Κίνας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, αλλά ότι εξακολουθεί να ανησυχεί για την αύξηση των κρουσμάτων.

Η Κίνα θα συστήσει ένα εθνικό σύστημα προμηθειών και αγορών για επείγουσες καταστάσεις καθώς και ένα πλήρες σύστημα αντιμετώπισης έκτακτων επιδημιών, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV επικαλούμενο δηλώσεις του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Ο κινέζος πρόεδρος είπε ότι η Κίνα θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή ποροσπάθεια για να διατηρήσει τον οικονομικό και κοινωνικό έλεγχο στη μάχη της καταπολέμησης του κοροναϊού και να αποφύγει να προκαλέσει πανικό που μπορεί να οδηγήσει σε δευτερογενείς "καταστροφές".

Θετική στον ιό ηλικιωμένη Αμερικανίδα στο κρουαζιερόπλοιο Westerdam

Εν τω μεταξύ, μια 83χρονη Αμερικανίδα, η οποία επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Westerdam που ελλιμενίστηκε στην Καμπότζη, βρέθηκε θετική στον νέο κοροναϊό, κατά την άφιξή της στη Μαλαισία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές. Η Αμερικανίδα μετέβη αεροπορικώς χθες στη Μαλαισία μαζί με 144 άλλους που επέβαιναν στο πλοίο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας της Μαλαισίας που προσθέτει ότι ο σύζυγος της γυναίκας αυτής βρέθηκε αρνητικός στον ιό.

Το MS Westerdam της εταιρείας Carnival Corp ελλιμενίστηκε στο λιμάνι της Καμπότζης Σιχανούκβιλ αφού προηγουμένως του είχε απαγορευθεί να δέσει στην Ιαπωνία, στην Ταϊβάν, στις Φιλιππίνες, στο αμερικανικό νησί Γκουάμ και στην Ταϊλάνδη, εξαιτίας του κλίματος φόβου που δημιούργησε η υπόθεση πως κάποιος από τους επιβαίνοντες ίσως έχει μολυνθεί από τον COVID-19. Το Westerdam, το οποίο μετέφερε 1.455 επιβάτες και 802 άτομα πλήρωμα, πέρασε δύο εβδομάδες στη θάλασσα. Οι επιβάτες υποβάλλονταν τακτικά σε εξετάσεις, ενώ η Καμπότζη έκανε εξετάσεις σε 20 επιβάτες όταν το πλοίο ελλιμενίστηκε. Μετά την περίπτωση της 83χρονης, ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κοροναϊού στη Μαλαισία ανήλθε σε 22.

Τα κρουαζιερόπλοια στην Ασία αντιμετωπίζονται με φόβο καθώς θεωρείται ότι μπορεί να ευθύνονται για την εξάπλωση του ιού. Τα περισσότερα κρούσματα σε κρουαζιερόπλοιο έχουν καταγραφεί στο Diamond Princess, που βρίσκεται σε καραντίνα στα ανοιχτά της Γιοκοχάμα στην Ιαπωνία και το οποίο έχει συγκεντρωμένα τα περισσότερα κρούσματα του νέου ιού εκτός Κίνας. Από τους 3.700 επιβάτες και πλήρωμα, 285 έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Νωρίτερα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αποστείλουν αεροσκάφος στην Ιαπωνία για να μεταφέρει πίσω τους Αμερικανούς επιβάτες από το Diamond Princess, ενώ και η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την αμερικανική κυβέρνηση προς την κατεύθυνση αυτή.