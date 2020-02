Οικονομία

Κυβέρνηση για απεργία: παράλογη και υποκινούμενη από ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΜΕ

Για αντιπολιτευτικά κίνητρα και επαγγελματίες "εργατοπατέρες" κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επιχειρώντας να αποδομήσουν τα αιτήματα των απεργών.

Αντιπολιτευτικά ελατήρια και μικροκομματισμό από «επαγγελματίες «εργατοπατέρες» του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ καταγγέλλει η Κυβέρνηση πίσω από την 24ώρη απεργία που έχει κηρυχθεί για την Τρίτη, λόγω της κατάθεσης του νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό.

Στην απεργία, εκτός των άλλων, θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο Λεκαπέδιο, εκτός αυτών του Προαστιακού, δηλαδή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Αναλυτικά, σε σχόλιο τους για την αυριανή απεργία, κυβερνητικοί κύκλοι αναφέρουν:

«Βασικό αίτημα της αυριανής 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, της ΠΟΕ ΟΤΑ και των Σωματείων στον χώρο των μεταφορών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, είναι η κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου, η μη ψήφιση του νέου ασφαλιστικού και η επαναφορά σε προηγούμενες εποχές.

Πραγματοποιούν δηλαδή μια απεργία για τον νόμο που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016, στον οποίο ελάχιστα αντέδρασαν μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Και πραγματοποιούν τώρα απεργία για τον Νόμο που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος καταργεί αρνητικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου.

Πρόκειται για συνδικαλιστικό παραλογισμό και για απεργίες φανερά υποκινούμενες με καθαρά κομματικά κίνητρα και στοχεύσεις.

Ας δούμε τον κατάλογο των αιτημάτων με τα οποία ουσιαστικά ζητούν την επιστροφή στην κατάσταση και τις αποδοχές προ Μνημονίων. Διαβάζουμε λοιπόν για τους λόγους που θα ταλαιπωρηθούν αύριο εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Οι «εργατοπατέρες» ζητούν:

Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

Κοινωνική ασφάλιση, Υγεία –Πρόνοια για όλους, αποκλειστικά Δημόσια, Δωρεάν και Υποχρεωτική.

Ένταξη των ηλεκτροδηγών της ΣΤΑ.ΣΥ. στα ΒΑΕ με αναδρομική ισχύ.

Επαναφορά των ΒΑΕ, όπου έχουν καταργηθεί.

Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης, η οποία να ανταποκρίνεται τόσο στις πραγματικές ανάγκες, όσο και στις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των ειδικοτήτων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

Τα αιτήματα αυτά είναι φανερό ότι κινούνται εκτός λογικής. Πρόκειται για καθαρά αντιπολιτευτική ενέργεια από επαγγελματίες «εργατοπατέρες» του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ».