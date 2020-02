Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας στηρίζει τον αγώνα της Δημάρχου του Παρισιού (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με την Anne Hidalgo και με τον πρύτανη των Πανεπιστημίων του Παρισιού Gilles Pecout είχε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επισκέφτηκε και ένα ιστορικό βιβλιοπωλείο.

Με δύο tweet στον προσωπικό του λογαριασμό αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στις συναντήσεις που είχε στο Παρίσι με την δήμαρχο Anne Hidalgo και με τον πρύτανη των Πανεπιστημίων του Παρισιού Gilles Pecout.

«Συνάντηση με την δήμαρχο του Παρισιού Anne Hidalgo. Στήριξη στον αγώνα της - τον κοινό αγώνα των προοδευτικών δυνάμεων της Γαλλίας - ενόψει των εκλογών της 15ης Μαρτίου» ανέφερε για την πρώτη του συνάντηση ο κ. Τσίπρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κουμουνδούρου, με την δήμαρχο ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε «ένα σπουδαίο και δημοφιλές βιβλιοπωλείο του 20ου διαμερίσματος, το 'Le Merle Moqueur', που φιλοξενεί συγγραφείς από όλο τον κόσμο. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να του πουν για Έλληνες συγγραφείς που φιλοξενούν και συνομίλησαν για τον Νίκο Καζαντζάκη, με τον Αλέξη Τσίπρα να αναφέρεται στη διάσημη φράση του συγγραφέα 'δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος'. Στη συνέχεια έγινε αναφορά σε βιβλία του Βασίλη Βασιλικού και της Ρέας Γαλανάκη, ενώ στάθηκαν σε ένα βιβλίο του Νίκου Καββαδία, του ποιητή της θάλασσας όπως τόνισαν, με τον Αλέξη Τσίπρα να θυμίζει ότι πρόσφατα χάσαμε τον Θάνο Μικρούτσικο, έναν σπουδαίο μουσικό που έκανε γνωστή την ποίησή του σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέλος, ο κ. Τσίπρας ρώτησε για τα βιβλία του Βασίλη Αλεξάκη, ενός, όπως είπε, εξαίρετου συγγραφέα και καλού φίλου».

Για την δεύτερη συνάντησή του ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό: «Συνάντηση στη Σορβόννη με τον σπουδαίο Γάλλο ιστορικό Gilles Pecout, πρύτανη των πανεπιστημίων του Παρισιού. Συζητήσαμε για τη συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας στην Παιδεία, καθώς και στην Έρευνα και Καινοτομία, ενώ συμφωνήσαμε στη σημασία που έχει η στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές με τον πρύτανη «συζήτησαν για τη συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας στην παιδεία, καθώς και στην έρευνα και καινοτομία, ενώ συμφώνησαν στη σημασία που έχει η στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων και η διοίκηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων απο πανεπιστημιακούς. Ο Αλέξης Τσίπρας, αφού εξήρε τη συνεισφορά της στην ευρωπαϊκή διανόηση, καλωσόρισε την προσεκτική στάση που τηρεί η Γαλλία σε σχέση με τη Διαδικασία της Μπολόνια, αλλά και την πρωτοβουλία Μακρόν το 2018 για τη δημιουργία συμπλεγμάτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, που στηρίχθηκε ενεργά από την Ελλάδα». Τέλος, συνομίλησαν για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και τη σημασία που έχει η ανάδειξη του ρόλου της Γαλλίας.