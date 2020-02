Κόσμος

Βουλγαρία: ενίσχυση στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με την Τουρκία

Το μήνυμα της Σόφιας μετά το "πράσινο φως" της Τουρκίας σε "Σύρους" πρόσφυγες προς την Ευρώπη.

Η Βουλγαρία είναι έτοιμη να αναπτύξει έως και 1.000 στρατιώτες και στρατιωτικό εξοπλισμό στη μεθόριο με την Τουρκία προκειμένου να αποτρέψει την εισροή παράτυπων μεταναστών, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας, ενώ στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στις Καστανιές Έβρου, όπου έχει κλείσει το Τελωνείο, ειναι εγκλωβισμένοι εκατοντάδες άνθρωποι.

Ο Κραζιμίρ Καρακατσάνοφ δήλωσε πως η συνοριακή αστυνομία εμπόδισε δύο ομάδες περίπου 30 ανθρώπων να εισέλθουν στη Βουλγαρία από την Τουρκία νωρίς σήμερα μετά τη δήλωση της Τουρκίας ότι δεν θα σταματά πλέον τους Σύρους πρόσφυγες που προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη.

Η Βουλγαρία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα χερσαία σύνορα της οποίας με την Τουρκία υπερβαίνουν τα 300 χλμ., δεν έχει δεχθεί πιέσεις από μετανάστες που προσπαθούσαν να εισέλθουν στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η Σόφια δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει μαζική εισροή μεταναστών την ώρα που εντείνει τα προληπτικά μέτρα στα σύνορα προκειμένου να αποτρέψει την εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα.