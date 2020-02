Πολιτική

Γεννηματά: Η κυβέρνηση να ξυπνήσει και η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της

"Πυρά" στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από την Ρόδο η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

«Η κυβέρνηση πρέπει να ξυπνήσει και να δείξει πυγμή όχι στους απελπισμένους νησιώτες αλλά στους Ευρωπαίους, οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους» τόνισε σε δηλώσεις της σήμερα από τη Ρόδο όπου βρίσκεται για την περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά.

Συγκεκριμένα η κ. Γεννηματά δήλωσε:

«Κύριε Μητσοτάκη και κυρία Μέρκελ, ο Ερντογάν σας έπιασε στον ύπνο. Φωνάζαμε εδώ και πολύ καιρό για την ανάγκη αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων που δεν υπήρχε. Τώρα που εκδηλώθηκε στην πράξη η τουρκική απειλή για άνοιγμα των συνόρων και πολλαπλασιασμό των μεταναστευτικών ροών, τυπικά πια κατέρρευσε η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες επιβάλλεται η κυβέρνηση να ξυπνήσει, να δείξει πυγμή όχι στους απελπισμένους νησιώτες αλλά στους Ευρωπαίους, οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει άλλα βάρη. Να μπλοκάρουμε ακόμη και κρίσιμες αποφάσεις αν χρειαστεί. Δισταγμός και καθυστέρηση περαιτέρω θα είναι ολέθρια.

Επιτέλους θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη. Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα μετατρέπεται σε εθνική τραγωδία και τα νησιά μας σε αποθήκη ψυχών.».