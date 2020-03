Τοπικά Νέα

Μυτιλήνη: Μετανάστες εναντίον αστυνομικών στο λιμάνι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες αιτούντες άσυλο επιχειρούν να επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής για Πειραιά.

Πεδίο “μάχης”, και πάλι, το λιμάνι της Μυτιλήνης…

Χιλιάδες αιτούντες άσυλο, για μια ακόμα μέρα. κατέβηκαν με όλα τους τα υπάρχοντα από τον καταυλισμό της Μόριας στην πόλη ζητώντας να επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής για Πειραιά που αναχωρείς στις 7 το απόγευμα και να φύγουν από το νησί.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να τους απωθήσουν προς τους δρόμους που οδηγούν στην έξοδο της πόλης. Οι επιχειρήσεις της αστυνομίας γίνονται σε περιοχές αμιγούς κατοικίας.

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης, εξάλλου, έχει δέσει, από τις 11 το πρωί, το αρματαγωγό “Ρόδος”, στο οποίο πρόκειται να επιβιβασθούν οι περίπου 510 πρόσφυγες και μετανάστες που αφίχθηκαν στη Λέσβο κατά διαστήματα, μετά την 1η Μαρτίου.

Κατά 10άδες οδηγούνται στην Αστυνομία όπου γίνεται η ταυτοποίηση και στη συνέχεια ξαναοδηγούνται στο λιμάνι. Άγνωστο παραμένει ακόμα πότε θα αρχίσει η επιβίβαση στο αρματαγωγό, καθώς και πότε, εάν και πού, θα μεταφερθούν στη συνέχεια.