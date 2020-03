Κοινωνία

Η ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργιών σε θρησκευτικούς χώρους

Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αναστολή της τέλεσης κάθε είδους λειτουργίας σε όλους τους θρησκευτικούς χώρους.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, που προβλέπει την επιβολη? του με?τρου της προσωρινη?ς απαγο?ρευσης της τε?λεσης κα?θε ει?δους λειτουργιω?ν και ιεροπραξιω?ν στους θρησκευτικου?ς χω?ρους λατρει?ας, για το χρονικο? δια?στημα απο? 16 Μαρτίου 2020 ε?ως 30 Μαρτίου 2020.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η απαγο?ρευση της τε?λεσης κα?θε ει?δους λειτουργιω?ν και ιεροπραξιω?ν σε ο?λους ανεξαιρε?τως τους χω?ρους θρησκευτικη?ς λατρει?ας (κα?θε ει?δους και κα?θε νομικου?, κανονικου? και εν γε?νει θρησκευτικου? καθεστω?τος ναω?ν και παρεκκλησι?ων, ευκτηρι?ων οι?κων, τεμενω?ν κλπ) κα?θε δο?γματος και θρησκει?ας, ανεξαρτη?τως μεγε?θους και χωρητικο?τητα?ς τους, στο συ?νολο της επικρα?τειας, για προληπτικου?ς λο?γους δημο?σιας υγει?ας.

Όπως αναφέρει η ΚΥΑ, επιτρέπεται μο?νο η προσε?λευση πιστω?ν, για ατομικη? προσευχη?, με σύντομη παραμονη? τους στον χω?ρο λατρει?ας, τηρουμε?νης της αναλογι?ας του ενο?ς ατο?μου ανα? 10 τμ επιφανει?ας και με ελα?χιστη απο?σταση τα δυ?ο με?τρα μεταξυ? τους.

Οι υπευ?θυνοι των χω?ρων λατρει?ας οφει?λουν να διασφαλι?ζουν ο?τι τηρει?ται ανα? πα?σα στιγμη? η αναλογι?α αριθμου? πιστω?ν/τετραγωνικω?ν και η απο?σταση μεταξυ? των πιστω?ν, καθω?ς και ο?λα τα με?τρα υγιεινη?ς που ε?χουν θεσπι?σει οι αρμο?διες αρχε?ς. Στις εισο?δους των χω?ρων λατρει?ας θα πρε?πει να υπα?ρχει συσκευη? με απολυμαντικο?/αντισηπτικο? η? ισοδυ?ναμης δρα?σης προι?ο?ν, προς ελευ?θερη χρη?ση απο? τους πιστου?ς.

Οι παραπάνω απαγορεύσεις και υποχρεω?σεις καταλαμβα?νουν και τους χω?ρους λατρει?ας που βρι?σκονται ενταγμε?νοι εντο?ς δημοσι?ων, δημοτικω?ν, φιλανθρωπικω?ν, κοινωφελω?ν η? α?λλων υπηρεσιω?ν, καταστημα?των και εγκαταστα?σεων (πχ νοσοκομει?ων και ψυχιατρει?ων, γηροκομει?ων, οικοτροφει?ων, κοιμητηρι?ων, κατασκηνω?σεων) και ιδιωτικω?ν κτημα?των, κτιρι?ων και επιχειρη?σεων (πχ συγκροτημα?των κατοικιω?ν, κε?ντρων εκδηλω?σεων, ξενοδοχει?ων).

Επιπλέον, οι παραπάνω απαγορευ?σεις και υποχρεω?σεις καταλαμβα?νουν και τους ναου?ς και πα?σης φυ?σεως χω?ρους λατρει?ας που κει?νται εντο?ς των ιερω?ν μονω?ν, μοναστηριω?ν και κα?θε ει?δους και νομικου?/κανονικου? καθεστω?τος χω?ρων εγκαταβι?ωσης.

Επίσης, οι ιερε?ς μονε?ς, τα μοναστη?ρια και οι λοιποι? χω?ροι εγκαταβι?ωσης εντο?ς της επικρα?τειας κατα? το προαναφερθέν χρονικο? δια?στημα δεν θα δε?χονται κοινο? και πιστου?ς σε οργανωμε?νες η? ατομικε?ς προσκυνηματικε?ς επισκε?ψεις.

Οι απαγορευ?σεις επισκε?ψεων και ο?λα τα αναγκαι?α προληπτικα? με?τρα που αφορου?ν στις ιερε?ς μονε?ς της Αθωνικη?ς Πολιτει?ας, λαμβα?νονται με απο?φαση του Διοικητου? του Αγι?ου Ο?ρους, κατο?πιν προηγου?μενης ενημε?ρωσης της Ιερα?ς Κοινο?τητας.

Ο?σον αφορα? στις κηδει?ες και τις σχετικε?ς με αυτε?ς θρησκευτικε?ς λειτουργι?ες και λοιπε?ς ιεροπραξι?ες και ταφικε?ς εκδηλω?σεις, ο?που συ?μφωνα με τα οικει?α θρησκευτικα? η?θη ει?θισται η προσε?λευση συγγενω?ν, φιλικω?ν προσω?πων και κοινου?, επιτρε?πεται η συμμετοχη? μο?νο του θρησκευτικου? λειτουργου?, του απολυ?τως στενου? συγγενικου? περιβα?λλοντος του αποβιω?σαντος και των προσω?πων που επιμελου?νται της ταφη?ς, τηρουμε?νων των αναγκαι?ων με?τρων προστασι?ας.

Οι αρχε?ς που ει?ναι υπευ?θυνες για τη λειτουργι?α και διαχει?ριση των κοιμητηρι?ων επιβλε?πουν την ορθη? εφαρμογη? του παρο?ντος και οφει?λουν να αποτρε?πουν την προσε?λευση προσω?πων, στα οποι?α δεν επιτρε?πεται η συμμετοχη? στην τελετη?, συ?μφωνα με το πρω?το εδα?φιο.

Ακόμη, σύμφωνα με την ΚΥΑ, επιτρε?πεται η τε?λεση λειτουργι?ας αποκλειστικα? προς τον σκοπο? μετα?δοσης απο? εθνικη?ς η? τοπικη?ς εμβε?λειας τηλεοπτικο? η? ραδιοφωνικο? με?σο, με την παρουσι?α του απολυ?τως αναγκαι?ου προσωπικου? του με?σου.

Επιτρε?πεται, τέλος, η συνε?χιση των διοικητικω?ν λειτουργιω?ν των χω?ρων θρησκευτικη?ς λατρει?ας.