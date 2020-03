Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: θα υπάρξει στήριξη και για μαγαζιά που μένουν ανοικτά (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποινές και μεγάλα πρόστιμα για όσος αισχροκερδούν, προανήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ καλεί τα σούπερ μάρκετ να κάνουν προσλήψεις.