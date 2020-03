Πολιτική

Κορονοϊός: η Κίνα παρέδωσε 50.000 μάσκες στην Ελλάδα!

Το Σάββατο φθάνει στην Ελλάδα μεγαλύτερο δείγμα από την Κίνα. Το "ευχαριστώ" του υπουργού Υγείας στην Πρέσβη της Κίνας και το μήνυμά του για τον κορονοϊό.

Σε μια χειρονομία αλληλεγγύης προς τη χώρα μας προχώρησε σήμερα η Κίνα, η χώρα που χτυπήθηκε πρώτη από τον κορονοϊό.

Η Πρέσβςη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Zhang Qiyue, παρέδωσε στον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, 50.000 μάσκες για τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε την πρέσβη, την κινεζική κυβέρνηση και την κινεζική κοινότητα, για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της κρίσης Δημόσιας Υγείας που αντιμετωπίζει η χώρα μας, και συμπλήρωσε:

«Αυτό είναι ένα πρώτο μικρό δείγμα. Το Σάββατο το πρωί, στην πτήση της Air China που θα έρθει στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος", θα υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα και των εταιρειών και του κινεζικού κράτους. Να ευχαριστήσω την κινεζική κυβέρνηση για όλη την προσπάθεια την οποία κάνει».

Αναφερόμενος στους πολίτες, ο υπουργός Υγείας τόνισε για ακόμη μια φορά: «Πρέπει να κάτσουν σπίτι τους, πρέπει να πάρουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, να προσέξουν τον εαυτό τους και κυρίως τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού».

«Η κρίση είναι μπροστά μας. Οι επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες θα είναι δύσκολοι και πρέπει όλοι να είμαστε πολύ σοβαροί και πολύ υπεύθυνοι στην αντιμετώπισή της» ανέφερε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μετά τη σημερινή του επίσκεψη στην πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.