Κορονοϊός: Το χειροκρότημα της Ελλάδας σε γιατρούς και νοσηλευτές (βίντεο)

Ανταποκρινόμενοι στο διαδικτυακό κάλεσμα, πολλοί ήταν εκείνοι που βγήκαν στα μπαλκόνια για να εμψυχώσουν και να ευχαριστήσουν όσους βρίσκονται στην “πρώτη γραμμή”.

(φωτογραφία αρχείου)

Στα μπαλκόνια βγήκαν πολλοί στις 9 το βράδυ, ανταποκρινόμενοι στο διαδικτυακό κάλεσμα για να χειροκροτήσουν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που δίνουν μία υπεράνθρωπη “μάχη” ενάντια στον κορονοϊό.

Στόχος να πουν ένα “ευχαριστώ” και να εμψυχώσουν τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ, που καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Αυτήν τη φορά, πάντως, η συμμετοχή ήταν κάπως “μουδιασμένη” σε σύγκριση με την προηγούμενη φορά, πιθανότατα λόγω της επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας και της αγωνίας των πολιτών να ενημερωθούν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν στο εξής πριν από τις αναγκαίες μετακινήσεις τους.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από μία γειτονιά των Αμπελοκήπων:

Εικόνες από τον Πειραιά: