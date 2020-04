Κόσμος

Κορονοϊός: Σε φορτηγά - ψυγεία οι νεκροί στην Νέα Υόρκη (βίντεο)

Μακάβριες εικόνες από την αμερικανική μητρόπολη που λαμβάνει μέτρα προστασίας από τους νεκρούς.

Έξω από το νοσοκομείο του Μπρούκλιν βρίσκεται φορτηγό ψυγείο, όπου βάζουν τους νεκρούς από κορονοϊό.

Όπως είχε εξηγήσει μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Έλληνας γιατρός στη Νέα Υόρκη, Πάνος Μυλωνάς, πρόκειται για μέτρο που έχει στόχο την προστασία του ιατρικού προσωπικού και την αποφυγή διασποράς του ιού από τα θύματά του.

Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας, καθώς εκεί έχουν καταγραφεί οι περισσότεροι θάνατοι.

Εκεί βρίσκεται και πλοίο –νοσοκομείο για την υποστήριξη των ήδη φορτωμένων νοσοκομείων.