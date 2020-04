Κόσμος

Κορονοϊός: περισσότεροι από 800 νεκροί σε ένα 24ωρο στην Ισπανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κατά την οποία ο αριθμός των νέων θανάτων, σε 24ωρη βάση, καταγράφει πτώση...

Ο απολογισμός των νεκρών από τον νέο κορονοϊό στην Ισπανία αυξήθηκε σε 11.744 σήμερα από 10.935 μία ημέρα πριν, έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κατά την οποία ο αριθμός των νέων θανάτων, σε 24ωρη βάση, καταγράφει πτώση μετά το αρνητικό ρεκόρ της περασμένης Πέμπτης με 950 νεκρούς.

Οκτακόσιοι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη νόσο το τελευταίο 24ωρο, ένας αριθμός μειωμένος από τους 932 χθες Παρασκευή, καταδεικνύουν τα στοιχεία.

Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε στα 124.736 σήμερα από 117.710 χθες, ήτοι μια αύξηση 7.026 κρουσμάτων, αναφέρει το υπουργείο.