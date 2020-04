Υγεία - Περιβάλλον

Λαζανάς στον ΑΝΤ1: να χρησιμοποιούμε μάσκα για προφύλαξη από τους ασυμπτωματικούς (βίντεο)

Τι είπε για την ανάγκη να κλείσουν οριστικά τα σχολεία ο Λοιμωξιολόγος και μέλος της επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Γιατί έχει επιφυλάξεις.