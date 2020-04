Life

Μπέζος στο “Πρωινό”: μου λείπει πολύ η προσωπική επαφή (βίντεο)

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για την παραμονή του στο σπίτι, για αυτά που του λείπουν αλλά και για τον καλλιτεχνικό χώρο που πλήττεται από τις επιπτώσεις του κορονοϊού.