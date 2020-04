Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη δυο θάνατοι στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα τελευταία στοιχεία για την πανδημία που παρουσίασε νωρίτερα ο Σ. Τσιόδρας. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων.

Ακόμη δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 88.

Μετά από την ενημέρωση του Σωτήρη Τσιόδρα, για τα αριθμητικά στοιχεία της πανδημίας στη χώρα μας, ένας 79χρονος ασθενής από τη Μεσοποταμία, κατέληξε στο ΑΧΕΠΑ όπου νοσηλευόταν.

Λίγο αργότερα κατέληξε και μια 86χρονη γυναίκα στο Νοσοκομείο «Αττικόν».

Ο κ. Τσιόδρας κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ότι δε συστήνεται η γενικευμένη χρήση προστατευτικής μάσκας αλλά και πλαστικών γαντιών.