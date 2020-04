Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο επικεφαλής της Ελληνικής Ομάδας που ψάχνει για γρήγορο τεστ στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Ομάδας Επιστημόνων μιλά στον ΑΝΤ1 για την πορεία των ερευνών. Ξεκίνησαν οι κατ’ οίκον εξετάσεις.​