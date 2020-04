Οικονομία

Πόσο θα στοιχίσει το πασχαλινό τραπέζι

Χωρίς προβλήματα η τροφοδοσία των καταστημάτων. Πού κυμαίνονται οι τιμές.

Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης σε δήλωσή του σχετικά με την κίνηση του Πάσχα ενώ υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, ούτε υπάρχουν ελλείψεις αγαθών στα ράφια μεγάλων και μικρών καταστημάτων τροφίμων.

Αναλυτικά ο κ. Κορκίδης επισημαίνει:

«Στην Ελλάδα υπό νορμάλ συνθήκες θα μιλούσαμε για τη κίνηση της πασχαλινής αγοράς, τις τιμές του πασχαλινού τραπεζιού και του οβελία. Όμως δυστυχώς φέτος το Πάσχα, οι συνθήκες που ζούμε είναι διαφορετικές. Το ευτύχημα είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, ούτε βεβαίως ελλείψεις αγαθών στα ράφια μεγάλων και μικρών καταστημάτων τροφίμων. Το πασχαλινό καλάθι κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το περυσινό και κοντά στα 54 ευρώ, ενώ η τιμή του αρνιού κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι και κοντά στα 4 ευρώ το κιλό. Υπάρχουν μάλιστα 700.000 αμνοερίφια στα ψυγεία και άλλο 1,5 εκ. στα μαντριά με την εκτίμηση πως 500.000 θα μείνουν απούλητα λόγω της μείωσης των εξαγωγών κατά 1/3 από πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Αγοράς του Ρέντη, στις τιμές χονδρικής υπάρχουν ορισμένες αυξήσεις λόγω κορονοϊού στα οπωροκηπευτικά και τα φρούτα, κυρίως από τις δυσκολίες στη συγκομιδή, αλλά πάρα την αυξημένη ζήτηση υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Είναι γεγονός πως η εγχώρια παραγωγή τροφίμων δεν έχει υποκαταστήσει τις εισαγωγές τροφίμων, παρά το γεγονός πως οι εξαγωγές μας σε τρόφιμα κινήθηκαν ανοδικά το 2019, κυρίως προς Ιταλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας των καταναλωτών, αφού η αγροτική μας παραγωγή και η διάθεση τροφίμων είναι διαρκής, επαρκής και ασφαλής».