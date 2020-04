Κόσμος

Ο Ερντογάν δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας που δόθηκε στην δημοσιότητα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών της κυβέρνησής του Σουλεϊμάν Σοϊλού, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Εσωτερικών αμέσως μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου (2016), έχει κερδίσει την εκτίμηση του έθνους μας για το επιτυχημένο έργο του έως σήμερα», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ο αποφασιστικός αγώνας του (...) έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μειωθεί σημαντικά η δυνατότητα τρομοκρατικών οργανώσεων να εξαπολύουν τρομοκρατικές ενέργειες στη χώρα μας», συνεχίζει το κείμενο που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του τούρκου προέδρου.

«Με τη συνεχή παρουσία του από την πρώτη στιγμή σε φυσικές καταστροφές όπως σεισμούς, ο υπουργός Εσωτερικών μας κατόρθωσε να υπάρχει ισχυρός συντονισμός. Είναι γεγονός ότι το επιτυχημένο έργο του εδώ και πάνω από ένα μήνα έχει διασφαλίσει να μην έχουν υπάρξει θέματα δημόσιας ασφάλειας», προστίθεται στην ανακοίνωση. Ο υπουργός «υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρό μας και ο πρόεδρος του είπε ότι δεν την κάνει δεκτή».

«Ο κάτοχος ενός αξιώματος έχει τη διακριτική ευχέρεια να παραιτηθεί αλλά η τελική απόφαση ανήκει στον πρόεδρο μας. Η παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών δεν έγινε δεκτή και θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του», σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.