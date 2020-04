Οικονομία

Πρωτοψάλτης στον ΑΝΤ1: προγράμματα για 100000 προσλήψεις άνεργων

Τι είπε ο Διοικητής του ΟΑΕΔ για νέα και υφιστάμενα προγράμματα. Τι θα γίνει με το επίδομα των 400 ευρώ για μακροχρόνια άνεργους.

«Δεν υπάρχει απόφαση για επανάληψη του επιδόματος των 400 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους τον Μάιο¨, είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι» ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημειώνοντας ότι «μέχρι στιγμής, έχουν ήδη κάνει αιτήσεις 93.000 από τους 163.000 μακροχρόνια άνεργους που δικαιούνται το βοήθημα και έχει αρχίσει η καταβολή των 400 ευρώ», θυμίζοντας ότι η σχετική διορία εκπνέει στις 3 Μαΐου..

Ο κ. Πρωτοψάλτης παρουσίασε υφιστάμενα και νέα προγράμματα για προσλήψεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αναφέροντας ότι «μέσα στον Μάιο θα υπάρξει πρόγραμμα για 36.500 θέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες, για 8 μήνες, με μοριοδότηση για μακροχρόνια άνεργους και άνεργους μεγαλύτερης ηλικίας».

Συμπλήρωσε ότι «υπάρχει ακόμη ένα πρόγραμμα 8.500 νέων θέσεων εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες και ΝΠΔΔ, με επιδότηση 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για αποδοχές έως 750 ευρώ, που αφορά μακροχρόνια άνεργους μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση της θέσης εργασίας για 12+12 μήνες, ουσιαστικά για δύο χρόνια»

Ακόμη, ο κ. Πρωτοψάλτης προανήγγειλε 8 καινούρια προγράμματα με συνολικά 32.000 θέσεις εργασίας, ενώ, όπως είπε ο Διοικητής του ΟΑΕΔ θα υπάρξουν βελτιώσεις 6 υφιστάμενων προγραμμάτων με 25.000 θέσεις εργασίας, «ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά για τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις».

«Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, τα προγράμματα δεν «κλείνουν», δεν καλύπτονται πλήρως οι επιδοτούμενες θέσεις», παραδέχθηκε ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας ότι στόχος της Διοίκησης του Οργανισμού είναι να γίνουν πιο ελκυστικά, ώστε να υπάρξει απορρόφηση άνεργων από επιχειρήσεις.