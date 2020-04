Υγεία - Περιβάλλον

Τσιόδρας: αισιόδοξα τα μηνύματα για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού

Ο νέος κορονοϊός παρουσιάζει μέχρι στιγμής βραδύτερες μεταλλάξεις από τον ιό της γρίπης. Τι σημαίνει αυτό για την αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα νεότερα στοιχεία της πανδημίας, αναφέρθηκε στο θέμα των μεταλλάξεων του νέου κορονοϊού.

Όπως είπε υπάρχουν πολλές σχετικές μελέτες, καθώς ο ιός μελετάτε σε πολλές χώρες οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία και στις οποίες ο ιός μπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο νέος κορονοϊός παρουσιάζει λιγότερες μεταλλάξεις από τον ιό της γρίπης. Αν και είναι ακόμα νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, αυτό σημαίνει ότι ο νέος κορονοϊός παρουσιάζει βραδύτερες μεταλλάξεις από τον ιό τη γρίπης κι αν αυτό συνεχιστεί, σημαίνει ότι ένα αξιόπιστο εμβόλιο όταν αυτό θα τεθεί σε κυκλοφορία θα παρέχει αποτελεσματική προστασία στους πολίτες.