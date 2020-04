Κόσμος

Κορονοϊός – Ισπανία: Ο χαμηλότερος αριθμός θανάτων εδώ και ένα μήνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Ισπανία έχει πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα για την πανδημία μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία.

Η Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα πως ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων που συνδέονται με τον κορονοϊό μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο σε διάστημα ενός μήνα, καθώς τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν 288 θάνατοι.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων αυξήθηκε έτσι στους 23.190 από 22.902 μια μέρα πριν, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού αυξήθηκε σε 207.634 από 205.905 την προηγουμένη.

Η Ισπανία έχει πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα για την πανδημία μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία, όμως άρχισε να χαλαρώνει το lockdown επιτρέποντας στα παιδιά να βγαίνουν από το σπίτι.