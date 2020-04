Πολιτική

Τσίπρας: η διαχείριση της κρίσης απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για «ύφος πατερναλιστικό και αλαζονικό, σχεδόν αυτοκρατορικό».

Για μια «πρωτόγνωρη κρίση, που έχει να κάνει με τη ζωή και την υγεία, αλλά και με το σήμερα και το αύριο όλων», έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας ξεκινώντας την ομιλία του σήμερα στη Βουλή στη συζήτηση για την κυβερνητική πολιτική σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού μετά από αίτημα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως είπε, η διαχείριση της κρίσης αυτής «απαιτούσε και απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και μια νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων από όλους μας», τονίζοντας ότι «οι πολίτες, καθώς και όσοι έδιναν και δίνουν στην πρώτη γραμμή τη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, βρέθηκαν πολύ μπροστά από τις πολιτικές δυνάμεις σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε σε όλους αυτούς που «περιόρισαν τις ατομικές τους ελευθερίες» αλλά και σ' αυτούς που βρέθηκαν "κλεισμένοι" για δύο και πλέον μήνες «με δραματικά μειωμένο εισόδημα, και δραματικά αυξημένη ανασφάλεια για το αύριο». «Άλλοι με ηρωισμό και αυταπάρνηση, δεν έμειναν μέσα αλλά διακινδύνευσαν τις δικές τους ζωές», είπε, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι αυτούς που τώρα τους αποκαλεί "ήρωες", μέχρι χτες τους θεωρούσε «περιττούς δημόσιους υπάλληλους».

Επιπλέον, τόνισε ότι όλος αυτός ο κόσμος «έβαλε ψυχή και πλάτη για να γλιτώσουμε τα χειρότερα» γιατί «ιεράρχησε ως προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή» και όχι επειδή ο κ. Μητσοτάκης τους "εμπιστεύτηκε", όπως είπε, ενώ έκανε λόγο για «ύφος πατερναλιστικό και αλαζονικό, σχεδόν αυτοκρατορικό» κατά το προχθεσινό μήνυμα του πρωθυπουργού.

Συγχρόνως, υπογράμμισε ότι ο κόσμος αυτός έδωσε "χρόνο" στην Πολιτεία, μεταξύ άλλων για να διορθώσει «τις αστοχίες και τα λάθη» και να «ενισχύσει το ΕΣΥ», τον οποίο όμως, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι δεν τον αξιοποίησε.