Οικονομία

Σταϊκούρας: Νέο πρόγραμμα στήριξης δανειοληπτών

Το πρόγραμμα που δρομολογείται για τη στήριξη των δανειοληπτών που επλήγησαν από την επιδημία.

Καλύπτει όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και τα εξυπηρετούμενα δάνεια των συμπατριωτών μας που επλήγησαν από την πανδημία. Παράλληλα, θέτει δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην επωφεληθούν της επιδότησης οι στρατηγικοί κακοπληρωτές», είπε ο υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε: «Το κράτος, με συγκεκριμένες και διορατικές πρωτοβουλίες, αναλαμβάνει, για ένα χρονικό διάστημα, ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεων των δανειοληπτών που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού».

Με το νέο πρόγραμμα, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, επιπροσθέτως προς την παράταση του υφιστάμενου πλαισίου, είπε ο υπουργός:

- Ενισχύονται, για πρώτη φορά, οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία.

- Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση, και έχουν «κόκκινο» δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018.

- Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών.

- Αποτρέπεται η εκμετάλλευση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές.

- Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων.

- Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή.

- Καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο.

Ο υπουργός παρατήρησε εξάλλου αναφορικά με την προστασία της 1ης κατοικίας ότι μέχρι σήμερα παραμένουν δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις σε εκκρεμότητα, εξαιτίας της συσσώρευσης στα Ειρηνοδικεία ανά την επικράτεια. Μεγάλος αριθμός υποθέσεων απορρίπτεται όταν φτάσει στο δικαστήριο, είτε διότι ο πολίτης δεν είναι επιλέξιμος ή γιατί διαπιστώνεται ότι δεν έχουν οικονομική αδυναμία. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές στο τέλος της διαδικασίας δεν αποκτούν προστασία της 1ης κατοικίας, αλλά κερδίζουν χρόνο χωρίς να πληρώνουν, εξαιτίας των καθυστερήσεων στα δικαστήρια. Έτσι, καταλήγει να είναι ένα σχήμα που δεν βοηθά μόνο τα ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς πολλοί άλλοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. «Αυτό αποτελεί κοινωνική αδικία. Παρότι η προστασία έληξε εδώ και 14 μήνες, ακόμη και μέχρι πριν την εξάπλωση του κορονοϊού συνεχιζόταν η υποβολή των αιτήσεων. Αυτό αποδεικνύει το βαθμό κατάχρησης. Σύντομα θα θεραπεύσουμε και αυτή την παθογένεια, θεσπίζοντας νομοθετικές βελτιώσεις, καθώς και προβαίνοντας σε μεταρρυθμίσεις ενίσχυσης των δικαστηρίων. Γιατί η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Οικονομικών», είπε ο κ. Σταϊκούρας και επισήμανε ότι είχε ήδη προγραμματιστεί, πριν την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, να υιοθετηθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών.

Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπεται να αντικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα, και θα περιλαμβάνει, όπως είπε:

- τη δυνατότητα ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των χρεών, με την τήρηση της οποίας ο δανειολήπτης θα μπορεί να διασώζει την περιουσία του,

- τη δυνατότητα παροχής δεύτερης ευκαιρίας, για υπερχρεωμένους δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους,

- τη δυνατότητα πτώχευσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας και στα φυσικά πρόσωπα, πέραν των νομικών,

- πρόνοιες για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες,

- πρόνοιες για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και πρόβλεψη συνεπειών γι' αυτούς.

«Μέσα από αυτή την αλυσίδα αλληλέγγυας συν-ευθύνης, θα δώσουμε συντεταγμένα και αποφασιστικά, με αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, τη μεγάλη, κοινή μάχη για την υπέρβαση των επιπτώσεων της πανδημίας και την επανεκκίνηση της οικονομίας», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Νωρίτερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνος Μάρκου είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση για ανεύθυνες αντιλήψεις στο θέμα προστασίας της πρώτης κατοικίας και σοβαρή καθυστέρηση να δώσει την παράταση της προστασίας.

Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν που είχε προστατεύσει με το ν. 3869/2010 την κύρια κατοικία και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το κόμμα του για την επαναφορά των διατάξεων του νόμου αυτού και την διεύρυνση των κριτηρίων για να είναι αποτελεσματικός για τους δανειολήπτες. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση συζητά ένα νέο πτωχευτικό κώδικα που στην πράξη μετατρέπει τους ιδιοκτήτες σε ενοικιαστές και καταργεί την έννοια προστασίας της πρώτης κατοικίας αφού την περιορίζει σε ελάχιστες περιπτώσεις και μόνο όταν υπάρχει συναίνεση των τραπεζών.