Πολιτισμός

Πέθανε ο Νίκος Σπυρόπουλος

Έφυγε από την ζωή ο κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος «Σπυριδούλα».

Σε ηλικία 63 ετών «έφυγε» χτες από τη ζωή ο κιθαρίστας Νίκος Σπυρόπουλος, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του, Βασίλη, είχαν ιδρύσει το 1977 ένα από τα σπουδαιότερα ελληνικά ροκ συγκροτήματα, τη «Σπυριδούλα».

Την είδηση του θανάτου του Νίκου Σπυρόπουλου έκανε γνωστή, με ανάρτησή του στο Facebook, ο μουσικός και ηθοποιός, Δημήτρης Πουλικάκος.

Οι «Σπυριδούλα» σχηματίστηκαν τον Νοέμβριο του 1977 από τους Βασίλη Σπυρόπουλο (κιθάρα), τον αδερφό του Νίκο (κιθάρα) τον Αντρέα Μουζακίτη (ντραμς), τον Μάκη Μπλαζή (μπάσο) και τους Κώστα Κουρεμένο και Γιώργο Κοτσμανίδη στα φωνητικά.

Συνεργάστηκαν με τον Παύλο Σιδηρόπουλο με τον οποίο κυκλοφόρησαν το 1978 το άλμπουμ «Φλου», έναν δίσκο που θεωρείται από τους σημαντικότερους στην ιστορία του ελληνόφωνου ροκ.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Πουλικάκου στο Facebook