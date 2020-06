Κοινωνία

Υπόθεση αρπαγής: νεα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η 33χρονη

Η 33χρονη, που κατηγορείται για την αρπαγή 10χρονης, επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα αλλά ζήτησε νέα προθεσμία για λόγους υγείας...

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί, την Τρίτη, ζήτησε και έλαβε από την 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η 33χρονη που κατηγορείται για την αρπαγή της ανήλικης από την Κάτω Τούμπα.

Η κατηγορούμενη επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα, αλλά ζήτησε νέα προθεσμία, επικαλούμενη, όπως έγινε γνωστό, λόγους υγείας. Αυτή ήταν και η αιτία που μεταφέρθηκε το προηγούμενο 24ωρο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο συνήγορός της.

Η μεταγωγή της στα δικαστήρια έγινε λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι. Οι αστυνομικοί τη μετέφεραν από την πίσω είσοδο του μεγάρου και την οδήγησαν στον 1ο όροφο, όπου βρίσκεται το γραφείο της ανακρίτριας.

Ύστερα από μια ώρα παραμονής και αφού έλαβε τη νέα προθεσμία η 33χρονη επέστρεψε στα κρατητήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της, μεταξύ άλλων, η 33χρονη είπε "Δεν μπορώ να αντέξω αυτή τη διαδικασία, δεν μπορώ να σταθώ, τρέμουν τα πόδια μου, δεν μπορώ ούτε να φάω. Δυσκολεύομαι να μιλήσω δώστε μου μια μέρα. Με κατηγορούν για πράγματα που δεν έκανα...δεν μπορώ άλλο. Δεν έχω δυνάμεις. Σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου."