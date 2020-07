Πολιτική

Χατζηδάκης για Μάτι: Με έργα θα επουλωθούν οι πληγές που άνοιξαν το 2018

Από το Μάτι ξεκίνησε η διαβούλευση του πολεοδομικού σχεδίου για την περιοχή που επλήγη από τη φονική φωτιά του 2018.

«Ήρθαμε εδώ, γιατί θέλουμε με έργα να συντελέσουμε στην επούλωση των μεγάλων πληγών που άνοιξαν το 2018», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μάτι και σήμανε την έναρξη της διαβούλευσης για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την περιοχή.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, πέρυσι στη Βουλή, έπειτα από συνεννόηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δεσμεύτηκαν ότι έως το τέλος Ιουλίου του 2020 θα παρουσίαζαν το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για το Μάτι. Ένα σχέδιο που, σύμφωνα με τον υπουργό, έχει ως στόχο «να βάλει μια τάξη εδώ στην ευρύτερη περιοχή και να βοηθήσει έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα σαν κι αυτό που ζήσαμε πριν από 2 χρόνια». Ακόμη, όπως τόνισε, υπήρξε μια αμφισβήτηση από αρκετούς τότε -ενδεχομένως εύλογη- δεδομένων των παγίων προβλημάτων που έχει η ελληνική δημόσια διοίκηση. Ο κ. Χατζηδάκης κατέστησε σαφές ότι με την ομάδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εργάστηκαν συστηματικά, ώστε να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση.

«Χάρη στην περισσότερο από πολύτιμη συνεργασία που είχαμε με το ΤΕΕ, τον πρόεδρό του κ. Στασινό, και τα μεγάλα ελληνικά μελετητικά γραφεία που εκπόνησαν αυτό το σχέδιο, σήμερα είμαστε εδώ -αρχές Ιουλίου- και θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το νέο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το Μάτι που έχει ως στόχο μια νέα αρχή για τις ζωές σας στην περιοχή αυτή», σημείωσε ο υπουργός.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το ΕΠΣ βασίζεται σε κάποιες αρχές, με γνώμονα να κινηθεί μακριά από δύο άκρα. «Το ένα άκρο θα ήταν να πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε το Μάτι τον πιο τέλειο πολεοδομικά οικισμό ολόκληρης της χώρας. Θα θέλαμε να το κάνουμε, αλλά αυτό θα σήμαινε ατελείωτες κατεδαφίσεις που θα οδηγούσαν σε μία πάρα πολύ μεγάλη και απολύτως κατανοητή κοινωνική αναστάτωση. Το άλλο άκρο θα ήταν -φοβούμενοι το όποιο κόστος και τις όποιες επιμέρους αντιδράσεις- να δειλιάσουμε, να ακολουθήσουμε μια πολιτική δημοσίων σχέσεων, να προσπαθήσουμε να μπαλώσουμε τα πράγματα και στο τέλος να καταλήξουμε σε μία "λύση" η οποία θα άφηνε ανοιχτά τα ενδεχόμενα για επανάληψη των φαινομένων που ζήσαμε μέχρι τώρα. Αυτό θα ήταν τραγικό λάθος και γι' αυτόν τον λόγο το αποφύγαμε», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

«Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που όταν ακούνε -και πολύ περισσότερο όταν δουν ότι γκρεμίζεται το σπίτι τους, κόποι αρκετών χρόνων εδώ στο Μάτι, στο Κόκκινο Λιμανάκι, στην Προβάλινθο, στην Αμπελούπολη κάθε άλλο παρά θα χαρούν, είναι μία απολύτως ανθρώπινη αντίδραση και το ίδιο γι αυτούς που θα δουν να γκρεμίζονται μάντρες, αυλές», είπε ο υπουργός προσθέτοντας πως προβλέπονται κατεδαφίσεις για περίπου 140 σπίτια και 340 μάνδρες και αυλές. «Σκεφτείτε, αν δεν συνέβαινε αυτό, αν δεν τα κάναμε αυτά και δεν σχεδιαζόταν αυτό που έχει σχεδιαστεί, ένας μεγάλος παραλιακός περίπατος με έναν αντίστοιχο πεζόδρομο. Σκεφτείτε αν δεν τα κάναμε αυτά και δεν ανοίγαμε διόδους στην παραλία. Θυμηθείτε πόσο συνετέλεσε κι αυτό το πρόβλημα σε αυτό που ζήσαμε το 2018. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε, αν αποφασίζαμε να μην παρέμβουμε στα ρέματα, να μην τα διευθετήσουμε και να μην κάνουμε τις απολύτως αναγκαίες κατεδαφίσεις για σπίτια που είναι μέσα στα ρέματα. Αυτό δεν θα ήταν υπεύθυνη πολιτική. Ξέρω ότι αυτό που κάνουμε σήμερα μπορεί να δυσαρεστεί πολλούς κατοίκους στο Μάτι, αλλά είναι μία υπεύθυνη πολιτική», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, ενώ συμπλήρωσε ότι σήμερα «ήρθαμε εδώ για να παρουσιάσουμε αυτές τις προτάσεις , ήρθαμε και με ευθύνη ταυτόχρονα και με σεμνότητα όχι για να «κουνήσουμε το δάχτυλο αλλά να κάνουμε διάλογο γι' αυτές τις προτάσεις».

«Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας. Ήρθαμε να ξεκινήσουμε την επίσημη διαβούλευση με μία δια ζώσης διαδικασία. Δεν είναι μία άσκηση δημοσίων σχέσεων, δεν θεωρούμε ότι έχουμε την εξ' αποκαλύψεως αλήθεια, δεν θεωρούμε ότι αυτό που υπάρχει μέσα στο σχέδιο είναι αυτό που μελετήθηκε και τελείωσε. Θέλω να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας και μέσα στο πλαίσιο της λογικής και των αρχών που σας περιέγραψα θα ενσωματώσουμε τις όποιες προτάσεις», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος.

Όσον αφορά τις περιοχές Προβάλινθο και Αμπελούπολη, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι είναι σε γνώση του πως υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. «Προφανώς θέλουμε να βοηθήσουμε, δεν μπορούμε να παρανομήσουμε και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις προβλέψεις του Συντάγματος και η ρύθμιση που φέραμε στο Ν. 4685 για το Μάτι ήταν μία ρύθμιση που ετοιμάστηκε με πολύ μεγάλη προσοχή, για να μην υπάρχουν προβλήματα αντισυνταγματικότητας», εξήγησε, ενώ είπε ότι θα εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια.

«Η διαβούλευση που επισήμως ξεκινάει σήμερα είναι μια διαβούλευση που έχει ξεκινήσει με όλους εμάς, τουλάχιστον από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μιλάτε πολύ συχνά μαζί μας. Εγώ ο ίδιος έχω έρθει εδώ χωρίς κάμερες δύο φορές, έχω προσωπική εικόνα για το τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία και στην σημερινή συνάντηση και στη διαβούλευση, ώστε να έχουμε ένα άρτιο σχέδιο για το Μάτι που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια νέα ζωή, για μια βιώσιμη πόλη εδώ που είμαστε σήμερα, στον τόπο μιας ανείπωτης τραγωδίας», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.