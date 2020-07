Αθλητικά

Φινάλε “θρίλερ” στα play out

Τα… “ρέστα” τους θα παίξουν την τελευταία αγωνιστική Πανιώνιος, Ξάνθη και Παναιτωλικός…

Φινάλε απαγορευμένο για καρδιακούς προμηνύεται στα play out της Super League, μετά τα αποτελέσματα της 6ης (προτελευταίας αγωνιστικής) του μίνι πρωταθλήματος.

Μεγάλος κερδισμένος της βραδιάς ήταν ο Παναιτωλικός με το σπουδαίο «διπλό» που πέτυχε στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιωνίου (2-0), αποτέλεσμα με το οποίο οι Αγρινιώτες διασφάλισαν την συμμετοχή τους στα μπαράζ για την παραμονή, ενώ έχουν την μεγάλη ευκαιρία να μείνουν απευθείας στη Super League εφόσον την τελευταία αγωνιστική νικήσουν στην έδρα τους τον «αδιάφορο» Βόλο.

Ξάνθη και Πανιώνιος θα παίξουν την παραμονή στο φινάλε, μετά τις εντός έδρας ήττες-σοκ που γνώρισαν από τους Αστέρα Τρίπολης (1-2) και Παναιτωλικό, όπως προαναφέρθηκε (0-2).

Σε πιο δυσχερή θέση βρίσκεται η ομάδα της Νέας Σμύρνης, που έμεινε στην τελευταία θέση με 22 βαθμούς, έναν λιγότερο από τους Ακρίτες, που έχουν 23 και (θεωρητικά) βρίσκονται σε.. καλύτερη μοίρα.

Στο φινάλε (7η αγωνιστική) ο Πανιώνιος παίζει εκτός με τον Ατρόμητο, ενώ και η Ξάνθη θα δοκιμαστεί στη Λάρισα. Όποια ομάδα πάρει την τελευταία θέση υποβιβάζεται στη Super League 2, ενώ η προτελευταία θα παίξει μπαράζ.

Να σημειωθεί ότι εφόσον νικήσει η Ξάνθη και φτάσει στους 26 βαθμούς και ταυτόχρονα ηττηθεί στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός από τον Βόλο, τότε οι δύο ομάδες θα ισοβαθμίσουν στους 26 βαθμούς και σε αυτή την περίπτωση οι Ακρίτες θα παραμείνουν στην κατηγορία και ο Παναιτωλικός θα παίξει στα μπαράζ (στην ισοβαθμία υπερτερεί η Ξάνθη).

Στα άλλα δύο ματς των play out, που ήταν «αδιάφορα» από βαθμολογικής άποψης, Λαμία και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0), ενώ με χατ τρικ του Μανούσου, ο Ατρόμητος επικράτησε στον Βόλο της τοπικής ομάδας με 3-2.

Η βαθμολογία (σε 32 αγώνες)

7. Αστέρας Τρίπολης 42

8. Ατρόμητος 41

9. ΑΕΛ 35

10. Λαμία 34

11. ΝΠΣ Βόλος 31

12. Παναιτωλικός 26

13. Ξάνθη 23

14. Πανιώνιος 22