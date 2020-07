Πολιτική

Εξώδικο Γεροβασίλη μετά τις αποκαλύψεις για το Μάτι

Με προσφυγή στη Δικαιοσύνη απαντάει η Όλγα Γεροβασίλη στις καταγγελίες και τα δημοσιεύματα για προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών για την τραγωδία.

Δικαστικός επιμελητής επέδωσε, το μεσημέρι της Δευτέρας, στην εφημερίδα "Καθημερινή" εξώδικο της Γραμματέως της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, Ολγας Γεροβασίλη, για το χθεσινό δημοσίευμα στο οποίο «εμπεριέχονταν συκοφαντικές, ψευδείς, δυσφημιστικες και σε κάθε περίπτωση παράνομες αναφορές στο πρόσωπό της», όπως αναφέρεται στο εξώδικο.

«Αν δεν υπάρξει επανόρθωση και ανάκληση του δημοσιεύματος θα προχωρήσει στα επόμενα βήματα, όπως ο νόμος ορίζει, όπως σημειώνεται στο εξώδικο. Επίσης, σε λίγη ώρα θα κατατεθεί μήνυση κατά των υπευθύνων της εφημερίδας καθώς και κατά παντός υπευθύνου» αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, κατατέθηκε μήνυση της Όλγας Γεροβασίληκατά της «Καθημερινής της Κυριακής», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ "για συκοφαντικό και παντελώς ψευδές δημοσίευμα σε βάρος της, δια του Τύπου και ηλεκτρονικά, καθώς και κατά παντός άλλου υπευθύνου τυχόν εμπλέκεται στη συκοφαντική δυσφήμιση του προσώπου της, ως και των φερόμενων ως συνομιλούντων στην επίμαχη στιχομυθία που φέρεται να «δημοσιεύει» η Εφημερίδα «Καθημερινής της Κυριακής»".

Απαντώντας στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, που έστρεψε τα πυρά του κατά της Όλγας Γεροβασίλη, η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει:

"Υποδείξεις για τον τρόπο που θα αμυνθώ νομικά απέναντι στην προσπάθεια συκοφάντησής μου και σπίλωσης της προσωπικής και πολιτικής μου τιμής δε δέχομαι από κανέναν, ειδικά από κάποιον που μόλις χθες χαρακτήρισε την προσφυγή μου στη δικαιοσύνη ως απειλή και σήμερα μου την προτείνει ως καταφυγή.

Όταν αναφέρεται -δε- σε εμένα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μητσοτάκη μιλώντας για απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα κρούει ανοιχτές θύρες. Μιας και αναπαράγει, στ' αλήθεια, με άλλα λόγια τα αναφερθέντα στη χθεσινή μου απάντηση προς τον ίδιον.

Η διαλεύκανση της υπόθεσης, η απόδοση της δικαιοσύνης και των πιθανών ευθυνών, σε όποιους κι αν αναλογούν, αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωση -των επιφορτισμένων γι' αυτό το σκοπό αρμόδιων δομών της Πολιτείας- απέναντι στους νεκρούς και τους πληγέντες από την τραγωδία στο Μάτι.

Και αυτή η διαδικασία, υπηρεσιακά, διοικητικά και δικαστικά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών μας, με τον θεσμικά δέοντα τρόπο. Ήταν η ίδια ακριβώς στιγμή που κάποιοι άλλοι μικροπολιτικά και ανήθικα ξεκινούσαν την μακρόχρονη σκύλευση νεκρών και την πολιτική καπηλεία της τραγωδίας".